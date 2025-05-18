İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Celta Vigo sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Celta Vigo - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Celta Vigo ile Rayo Vallecano mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Celta Vigo: Guaita; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Alvarez; Aspas, Alfon, Duran

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Aridane, Chavarria; Ciss, Diaz; Ratiu, Palazon, De Frutos; Garcia

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