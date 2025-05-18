İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Fulham'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Brentford ile Fulham kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford-Fulham maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRENTFORD-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Flekken, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Damsgaard, Yarmolyuk, Norgaard, Schade, Mbeumo, Wissa

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Sessegnon, Pereira, Iwobi, Jimenez

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