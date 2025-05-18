İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Arsenal ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal-Newcastle United maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Saka, Trossard

Newcastle United: Pope, Krafth, Schar, Burn, Murphy, Guimaraes, Tonali, Livramento, Barnes, Gordon, Isak

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