Portekiz Premier Lig'in 34. haftasında Sporting Lizbon sahasında Vitoria Guimares'i mağlup etti. Ev sahibi ekip taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etti ve 21. şampiyonluğuna ulaştı. İşte detaylar...

Portekiz Premier Ligi'nin 34. ve son haftasında büyük bir heyecan yaşandı.

Sporting, şampiyonluk maçında evinde Vitoria Guimaraes'i konuk etti.

Yeşil-beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmada Sporting adına gol perdesini 55. dakikada Gonçalves kaydetti.

82. dakikada ise takımın yıldız ismi Gyökeres skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi ise çıkmadı.

Sporting bu maçın ardından en yakın takipçisi Benfica'nın sahip olduğu 80 puanın önünde 82 punala lider konumda yer aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Guimaraes ise 54 puanla 6. sırada bulunuyor.