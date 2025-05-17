Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Saint-Etienne sahasında Toulouse'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 34. haftada Saint-Etienne ile Toulouse kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Toulouse maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

SAINT-ETIENNE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Saint-Etienne: Larsonneur; Appiah, Bernauer, Nade, Petrot; Moueffek, Ekwah, Tardieu; Cardona, Wadji, Davitashvili

Toulouse: Restes; Sidibe, McKenzie, Canvot; Donnum, Casseres Jr, Sierro, Kamanzi; Gboho, King, Magri

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