Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille sahasında Reims'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Lille - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Lille ile Reims kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Reims maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 3 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LILLE - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier; Umtiti, Mandi, Ribeiro, Ismaily; Bakker, Mukau, Bentaleb, Haraldsson; David, Fernandez-Pardo

Reims: Diouf; Sekine, Kipre, Okumu, Gbane, Akieme; Tia, Edoa, Kone, Nakamura; Siebatcheu

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...