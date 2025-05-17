İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta top koşturan Dean Huijsen'i kadrosuna kattı.

Real Madrid, 58 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek İspanyol oyuncuyu transfer etti

Huijsen, Real Madrid ile imzaladığı 5 yıllık sözleşme gereği sezon başına 9 milyon Euro maaş alacak. Genç stoperin sözleşmesinde sezon başına 2 milyon Euro da bonus bulunuyor.

20 YAŞINDA PREMIER LİG'DE 30 MAÇ

Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2320 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.