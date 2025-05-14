İspanya La Liga'nın 36. haftasında Deportivo Alaves sahasında Valencia'yı konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da 36. haftada Deportivo Alaves ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves-Valencia maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Deportivo Alaves: Sivera, Tenaglia, Mourino, Garces, Sanchez, Blanco, Guevara, Vicente, Guridi, Alena, Garcia

Valencia: Mamardashvili, Mosquera, Diakhaby, Tarrega, Gaya, Rioja, Barrenechea, Pepelu, Lopez, Mir, Duro

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