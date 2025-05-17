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Gedson Fernandes'in acı günü Gedson Fernandes'in acı günü 16:41
Beşiktaş'ın Alanya kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Alanya kafilesi açıklandı! 16:40
Hagi ve Popescu UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için İstanbul’da Hagi ve Popescu UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için İstanbul’da 16:09
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Trabzonspor'a G.Saray'dan iki transfer! Trabzonspor'a G.Saray'dan iki transfer! 15:02
Trabzonspor'a 4 futbolcudan kötü haber! Trabzonspor'a 4 futbolcudan kötü haber! 14:53
Okan Buruk'tan flaş karar! G.Saray'da veda zamanı Okan Buruk'tan flaş karar! G.Saray'da veda zamanı 14:46
F.Bahçe Eyüpspor maçına hazır! F.Bahçe Eyüpspor maçına hazır! 13:04
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 17 Mayıs 2025