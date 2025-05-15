İspanya La Liga'nın 36. haftasında Rayo Vallecano sahasında Real Betis'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Rayo Vallecano ile Real Betis mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano-Real Betis maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria, Ciss, Valentin, Embarba, Lopez, de Frutos, Garcia

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Rodriguez, Hernandez

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