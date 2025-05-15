3. Lig play-off | Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

3. Lig play-off | Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

3. Lig play-off yükselme maçları devam ediyor. Kahramanmaraş İstiklalspor, 3. tur ilk maçında Sebat Gençlik SK'yı konuk edecek. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2025- 12:06