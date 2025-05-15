İspanya La Liga'nın 36. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.
Barça, deplasmanda Espanyol'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Barcelona bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Barcelona adına ilk golü 53. dakikada Yamal kaydetti.
Ardından dakikalar 90+6'yı gösterirken Lopez skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı.
Ayrıca karşılaşmanın 80. dakikasında Espanyol'dan Cabrera kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu maçın ardından Barcelona 85 puanla ligde zirvede yer aldı ve mutlu sona ulaştı.
Espanyol ise 39 puanla 16. sırada bulunuyor.
REAL MADRID'DEN BARÇA'YA TEBRİK!
Enhorabuena al @FCBarcelona por la Liga 2024-2025.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 15, 2025