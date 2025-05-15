Espanyol 0-2 Barcelona | MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol'a konuk oldu. Barça, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2025- 00:27 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025- 01:04