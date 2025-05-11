İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Chelsea'yi konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United-Chelsea maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Willock, Gordon, Barnes, Isak

Chelsea: Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Neto, Palmer, Madueke, Jackson

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈