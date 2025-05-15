3. Lig play-off | Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

3. Lig play-off | Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

3. Lig play-off yükselme maçları devam ediyor. Muş Spor Kulübü, 3. tur ilk maçında Karşıyaka'yı konuk edecek. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Muş Spor Kulübü - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2025- 12:02