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G.Saray'da son dakika gelişmesi! Morata... G.Saray'da son dakika gelişmesi! Morata... 09:16
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 08:55
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Serdal Adalı yeniden başkan seçildi Serdal Adalı yeniden başkan seçildi 00:55