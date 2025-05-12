Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta sahasında Roma'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta-Roma maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATALANTA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Kossounou, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta, Brescianini, De Ketelaere, Retegui

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Soule, Cristante, Kone, Pisilli, Angelino, Shomurodov, Dovbyk

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