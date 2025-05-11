İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Old Trafford'da West Ham United'ı konuk etti. Kritik mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
West Ham'a galibiyeti getiren goller 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.
Manchester United'da kaleyi milli file bekçimiz Altay Bayındır korudu.
Bu sonucun ardından West Ham United puanını 40'a yükseltirken, Manchester United 39 puanda kaldı ve ligdeki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.
Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, zorlu Chelsea deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.