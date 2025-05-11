Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? El Clasico hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’da 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid, futbolun en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico’da kozlarını paylaşacak. Sezonun kaderini belirleyecek bu karşılaşma, yalnızca puan tablosunu değil, aynı zamanda iki dev kulübün prestij mücadelesini de şekillendirecek. Şampiyonlar Ligi’nde Inter'e elenerek moral kaybı yaşayan Barcelona, ligdeki şampiyonluk yarışında moral arıyor. Hansi Flick’in öğrencileri, Camp Nou’da taraftarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle genç yıldız Lamine Yamal ve hücumun dinamosu Raphinha’nın performansı, Katalan ekibinin bu zorlu virajı dönmesinde kilit rol oynayacak. Öte yandan Real Madrid cephesinde işler beklentilerin oldukça altında seyrediyor. Sezon boyunca istikrarsız bir görüntü çizen eflatun-beyazlılar, Barcelona karşısında alacakları galibiyetle hem moral kazanmak hem de şampiyonluk umutlarını canlı tutmak istiyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri için bu maç, bir anlamda kırılma noktası niteliğinde. Genç yetenek Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? El Clasico hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Inter'e elenerek yara alan Katalan ekibi, El Clasico'da moral arıyor. Hansi Flick yönetiminde ligde 4 puan farkla zirvede yer alan Barcelona, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha atmayı amaçlıyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Katalan ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon beklentilerin altında kalan Real Madrid ise heyecan dolu karşılaşmada 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. El Clasico'yu kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi hedefleyen eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. El Clasico'da İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 35. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

La Liga'nın son haftalarında şampiyonluk yarışı devam ederken, El Clasico heyecanı gündem olmayı sürdürüyor. Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı maçta hata yapmak istemeyen Real Madrid, bu sezon yaşadığı hayal kırıklıklarının yanına bir yenisini daha eklemek istemiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde mücadeleye hazırlanan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken, deneyimli teknik direktörden heyecanlandıran açıklama geldi.

Ancelotti, "Rodrygo takıma döndü ve antrenmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihimiz. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, de Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Ceballos, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

EL CLASICO'DA 223. RANDEVU

Tarihleri boyunca 222 defa karşı karşıya gelen Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında 223. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 89 karşılaşmayı Katalan ekibi kazanırken, 91 mücadeleyi de Madrid temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.