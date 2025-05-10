Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Union Berlin sahasında Heidenheim'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Union Berlin - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Heidenheim maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - HEIDENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Vogt; Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Rothe; Hollerbach, Ilic

Heidenheim: Feller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Busch, Schoppner, Kratzig, Dorsch; Beck, Pieringer

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