Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bochum sahasında Mainz'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum - Mainz maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOCHUM - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bochum: Horn; Oermann, Ordets, Bernardo; Krauss; Passlack, Sissoko, Bero, Wittek; Masouras, Boadu

Mainz: Riess; Widmer, Hanche-Olsen, Bell; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkardt

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...