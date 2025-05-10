Auxerre - Nantes maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Auxerre sahasında Nantes'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Auxerre ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Nantes maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

AUXERRE - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre: Leon; Diomande, Jubal, Akpa; Hoever, Perrin, Diousse, Oppegard; Sinayoko, Onaiwu; Bair

Nantes: Lopes; Centonze, Castelletto, Zeze, Amian; Augusto, Chirivella, Lepenant; Albine, Mohamed, Simon

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