Angers - Strasbourg maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Angers sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Angers ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Strasbourg maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

ANGERS - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Fofana; Arcus, Lefort, Bamba, Hanin; Courcoul, Belkhdim; Ferhat, Abdelli, Raolisoa; Lepaul

Strasbourg: Petrovic; Doue, Doukoure, Sarr; Bakwa, Santos, Barco, Moreira; Lemarechal, Diarra; Emegha

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