İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-2 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla gündem olan milli futbolcumuz Arda Güler için La Liga resmi hesabından özel bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Mücadelede gösterdiği performansla maça damgasını vuran milli futbolcumuz Arda Güler, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç yıldızın bu etkileyici performansı, La Liga yönetiminin de dikkatinden kaçmadı.

Karşılaşmanın ardından La Liga'nın resmi sosyal medya hesaplarından Arda Güler'e özel bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Arda'nın Celta Vigo karşısında kaydettiği şık golün ve Fransız yıldız Kylian Mbappé'ye yaptığı asistin görüntülerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

1️⃣⚽️

1️⃣🅰️

🇹🇷 ¡@10ardaguler tiene estrella!#LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/GIXNmI3Phd

— LALIGA (@LaLiga) May 6, 2025