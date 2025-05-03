İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Valladolid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 34. haftada Real Valladolid ile Barcelona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Barcelona maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL VALLADOLİD - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Valladolid: Ferreira; Perez, Comert, Aidoo, Aznou; Machis, Chuky, Juric, Amallah, Moro; Sylla

Barcelona: Ter Stegen; E Garcia, Cubarsi, Araujo, Martin; Gavi, Pedri; Fati, F Lopez, Yamal; Torres

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