"Çıldırmamak elde değl"
Juventus Bologna'da 2 puan bıraktı!
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Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı 00:56
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:56
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:56
Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı 00:55
F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki! F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki! 00:16
F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki! F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki! 00:15
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