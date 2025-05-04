Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e El Clasico müjdesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 galip geldikleri Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, mücadeleye damga vuran Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından konuştu.

Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili, "Arda Güler, Real Madrid'de oynamak istiyor. Çok kaliteli ve çok çalışıyor. Hiçbir zaman öz güvenini kaybetmedi. Eylül ayından bu yana çok gelişti ve değişti." sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Barcelona derbisinde Arda'nın oynayıp oynamayacağına yönelik soruya, "Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek." yanıtını verdi.

Celta Vigo maçına ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.