Juventus, İtalya Serie A 35. hafta maçında Bologna ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada Remo Freuler kaydederken konuk ekibin golü ise 9. dakikada Khephren Thuram'dan geldi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, önceki hafta oynanan Monza maçında kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemedi.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus, 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Bologna ise 62 puana yükseldi ve 7. sıraya geriledi.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Bologna, Milan; Juventus ise Lazio deplasmanına konuk olacak.