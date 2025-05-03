Toulouse - Rennes maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Toulouse sahasında Rennes'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 32 haftada Toulouse ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Rennes maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

TOULOUSE - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; Sidibe, Cresswell, Canvot; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Gboho, Magri, King

Rennes: Samba; Assignon, Rouault, Brassier, Truffert; Matusiwa, Cisse, Fofana; Blas, Kalimuendo, Meite

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