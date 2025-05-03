Saint-Etienne - Monaco maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Saint-Etienne sahasında Monaco'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 32 haftada Saint-Etienne ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Monaco maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

SAINT-ETIENNE - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Saint-Etienne: Larsonneur; Appiah, Bernauer, Nade, Petrot; Moueffek, Ekwah, Tardieu; Cardona, Stassin, Davitashvili

Monaco: Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Al Musrati; Akliouche, Embolo, Ben Seghir; Biereth

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