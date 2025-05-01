İtalya Futbol Federasyonu, Inter teknik direktörü Simone Inzaghi ve Hakan Çalhanoğlu'na kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası verdi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ve oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na, kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası verdi.

İtalya'da Eylül 2024'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Inter ve Milan taraftar gruplarının, yasa dışı mafya gruplarıyla ilişkilerinin olması ve yasa dışı bazı faaliyetlere giriştikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmaya dayanarak, spor hukuku açısından kendi incelemesini yapan FIGC, bugün ilk cezalarını açıkladı.

FIGC'ın belirlediği kurallara göre sezon başladıktan sonra futbol profesyonellerinin taraftar gruplarının temsilcileriyle görüşmemesi gerekiyor.

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda Inter taraftar grubu "Curva Nord"un temsilcileriyle görüştükleri gerekçesiyle Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin avro para cezası, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 1 maç men ve 15 bin avro para cezası verildi.

Aynı konuda idari açıdan sorumluğu olduğu gerekçesiyle Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti'ye de 14 bin 500 avro para cezası kesildi.

FIGC, ayrıca Inter kulübüne 70 bin avro, Milan kulübüne de 30 bin avro para cezası verdi.

Hakan Çalhanoğlu ile Inzaghi'nin federasyonla anlaşma yoluna giderek bu cezalara razı oldukları basına yansıdı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, konuya ilişkin Ekim 2024'te verdiği ifade de taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası kendisine destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu kaydetmişti.

Federasyonun bugün açıkladığı cezanın ardından şampiyonluk mücadelesinde 3 Mayıs'ta Hellas Verona'yı San Siro'da ağırlayacak Inter, bu kritik müsabakaya sahada Hakan Çalhanoğlu'ndan, yedek kulübesinde de teknik direktörü Simone Inzaghi'den yoksun şekilde çıkacak.

Serie A'da Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 34 haftası geride kalan ligde 74 puanla lider Napoli'nin 3 puan gerisinde 71 puanla ikinci sırada bulunuyor.