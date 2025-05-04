Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Leverkusen'in puan kaybının ardından...

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2025- 20:42