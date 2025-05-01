Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Riyadh sahasında Al Orubah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Riyadh - Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Riyadh - Al Orubah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Riyadh ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Riyadh - Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Riyadh - Al Orubah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Riyadh - Al Orubah maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.