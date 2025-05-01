Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh sahasında Al Shabab Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fateh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fateh - Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fateh ile Al Shabab Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fateh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fateh - Al Shabab Riyadh maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.