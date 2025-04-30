Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin başvurusu sonrası ABB Fomget'i Etik Kurulu'na sevk ettiği açıklandı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde averaj ile lider konumda bulundan ekibin maçlarının incelenmesinin ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

ABB Fomget ile aynı puanda bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi (67), ligin bitimine 1 hafta kala averaj ile ikinci sırada yer alıyor.

Sarı lacivertli yönetim, ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1, Çekmeköy'ü de 19-0 mağlup ettiği maçların incelenmesi ve Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için TFF'ye başvurmuştu.