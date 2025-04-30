Al Nassr 2-3 Kawasaki (MAÇ SONUCU ÖZET) | Ronaldo'lu Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Nassr ile Kawasaki karşı karşıya geldi. Kawasaki mücadeleyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. İşte maçın detayları....

Kawasaki Frontale, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti.

Kawasaki'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienaga kaydederken Al Nassr'ın golleri ise 28. dakikada Sadio Mane'den ve 87. dakikada Ayman Yahya'dan geldi.

Karşılaşmaya Al Nassr formasıyla ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kalırken takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte AFC Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Kawasaki Frontale, finalde Al Hilal'i 3-1 mağlup eden Al Ahli ile karşılaşacak.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde final 3 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.30'da oynanacak.