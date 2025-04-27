İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter sahasında Roma'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Inter, 71 puanla zirvede yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter-Roma maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bisseck, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Augusto, Correa, Martinez

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Saelemaekers, Kone, Parades, Cristante, Angelino, Soule, Dovbyk

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...