Fiorentina-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Fiorentina sahasında Empoli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Empoli maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Parisi, Mandragora, Cataldi, Folorunsho, Gosesns, Gudmundsson, Beltran

Empoli: Seghetti, Goglichidze, Marianucci, Viti, Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella, Esposito, Fazzini, Colombo

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