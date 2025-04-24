İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Betis sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Betis - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Real Betis ile Real Valladolid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Real Valladolid maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - REAL VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

Real Valladolid: Ferreira; Candela, Aidoo, Sanchez, Aznou; Juric; Sanchez, Martin, Chuki, Moro; Sylla

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