Bologna - Empoli YARI FİNAL MAÇI İZLE | Bologna - Empoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Bologna ile Empoli, rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği bu karşılaşmada, iki ezeli rakip final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Bologna - Empoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2025- 11:25