İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Atletico Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Atletico Madrid ile Rayo Vallecano mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Alvarez, Griezmann

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Valentin, Lopez; De Frutos, Diaz, Garcia; Nteka

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