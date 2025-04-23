Portekiz Kupası yarı final rövanş | Benfica - Tirsense maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası yarı final rövanş | Benfica - Tirsense maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası’nda yarı final rövanş mücadelesinde, final bileti için sahaya çıkacak olan Benfica ile Tirsense, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kupa için sahaya çıkacak. Peki, Benfica - Tirsense maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2025- 11:37