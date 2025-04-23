Inter - Milan DERBİSİ İZLE | Inter - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Inter - Milan, rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği bu karşılaşmada, iki ezeli rakip final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Milan, bu sezon ligde ve Avrupa’da istikrarsız bir grafik çizse de, kupayı kazanarak taraftarına moral vermek istiyor. Simone Inzaghi yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Inter, hem Serie A’daki liderlik mücadelesini sürdürüyor hem de kupada şampiyonluk hedefliyor. Mavi-siyahlılar, rövanş maçı öncesinde hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11’de olup olmayacağı, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Inter - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2025- 11:08