İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham-Nottingham Forest maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Gray, Danso, Davies, Spence, Kulusevski, Bissouma, Sarr, Odobert, Tel, Solanke

Nottingham Forest: Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno, Dominguez, Anderson, Gibbs-White, Elanga, Hudson-Odoi, Wood

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