Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Genoa sahasında Lazio'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa-Lazio maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENOA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Zanoli, Frendrup, Messias, Thorsby, Miretti, Pinamonti

Lazio: Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouizi, Rovella, Tchaouna, Dia, Zaccagni, Castellanos

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