Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Shabab'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal-Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal-Al Shabab maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 18.55'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.