İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town sahasında Arsenal'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Ipswich Town ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'i elemeyi başaran Arsenal, ligde de şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town-Arsenal maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IPSWICH TOWN-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ipswich Town: Palmer, Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Davis, Morsy, Cajuste, Enciso, Johnson, Clarke, Hirst

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino

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