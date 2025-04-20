İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Liverpool'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leicester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool, en yakın takipçisi Arsenal ile puan farkını 16'ya çıkartmayı hedefliyor. Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen deplasman takımı, her maça final gözüyle bakıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City-Liverpool maçı 20 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Harmansen, Justin, Okoli, Coady, Thomas, Soumare, Ndidi, El Khannouss, McAteer, Mavididi, Vardy

Liverpool: Alisson, Bradley, van Dijk, Konate, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Jones, Salah, Diaz, Jota

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