Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Kholood sahasında Damac FC'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Kholood-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Kholood-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Kholood ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Kholood-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHOLOOD-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Damac FC maçı 18 Nisan Cuma günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.