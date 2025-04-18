Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ahli sahasında Al Fayha'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ahli-Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli-Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli-Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI-AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli-Al Fayha maçı 18 Nisan Cuma günü saat 19.20'de oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.