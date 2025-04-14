Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli sahasında Empoli'yi konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli-Empoli maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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